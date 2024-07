Tirolerin von Liebesbetrüger zwei Jahre abgezockt

Notsituationen vorgetäuscht

„Im Zuge der folgenden intensiver werdenden Chatverlaufe täuschte ihr der bisher unbekannte Täter falsche Tatsachen und Notsituationen vor und veranlasste so die Frau zu mehreren Überweisungen“, heißt es seitens der Polizei. Nun erkannte die Tirolerin den Schwindel und erstattete am vergangenen Freitag Anzeige. „Im Zeitraum von Mai 2022 bis Juli 2024 entstand der 65-Jährigen ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich“, so die Ermittler.