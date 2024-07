„Rückschlag macht mich sicher noch stärker!“

Zeitfahren als Baustelle

Ein großes Thema ist das Abschneiden im ersten Zeitfahren (50. Platz), in dem Gall seine Leistung nicht umsetzen konnte: „Es ist noch immer das gleiche Problem, wie in den vergangenen Jahren. Ich dachte, ich habe es im Griff. Es ist aber noch immer eine Baustelle. Es kann nicht sein, dass ich in jedem Zeitfahren drei Minuten und mehr verliere, das müssen wir in den Griff bekommen.“