Olympia: Wenn der Sport in den Hintergrund gerät

Fehlende Empathie

Junge Athleten aus unterschiedlichen Sportbereichen kommen mit Doping in Berührung, trainieren in einem erstickenden Klima der Angst und erleben leibhaftig Züchtigungen. Die Folge: Viele der Kinder erkranken an Magersucht oder Burnout und verlieren durch den Drill die Fähigkeit zur Empathie. In der abendfüllenden Dokumentation wird den Ursachen und Methoden nachgegangen und die Profiteure dieser entmenschlichten Vorgangsweise werden beleuchtet.