Wahnsinns Pyro-Empfang für Rakitic nach Wechsel

Gattuso neuer Trainer

Nun lässt er seine Karriere in seiner Heimat ausklingen. Hajduk wurde in der abgelaufenen Saison Tabellendritter, kroatischer Meister wurde man zuletzt 2005. Unter Neo-Trainer und Italien-Legende Gennaro Gattuso soll die Rückkehr an die Spitze gelingen.