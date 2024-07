Deutscher (36) mit Quad im Pongau abgestürzt

Um kurz nach 11 Uhr abends war ein 36-jähriger Deutscher mit einem 54-jährigen Landsmann am Sozius auf einem Quad in St. Johann im Pongau unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam das Duo von der Fahrbahn ab und stürzte rund 20 Meter über eine steile Böschung ab. Während der Beifahrer gerade noch rechtzeitig abspringen konnte, stürzte der Lenker mit dem Quad über die Böschung und blieb verletzt an deren Ende liegen.