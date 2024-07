Die direkte Nachbarin der spektakulären Watze

Vorbei an einem wundervollen Wasserfall

Vom Parkplatz geht man hinab zum Talbach und der Pitze entlang einwärts zum Dorfbeginn von Plangeross. Dort ist unser Ziel angeschrieben. Wir überqueren den Bach und gehen auf einem Fahrweg empor. In der Folge zieht ein alpiner Steig in Serpentinen im steilen Gelände nach oben auf die Böden der Plangerossalpe. In dem Bereich geht es vorbei an einem wundervollen Wasserfall, der Lussbach zeigt kurz vor der Alm nochmals seine ganze Kraft.