Pflichtbewusst! Tiroler sind beim Mülltrennen top

Abfälle liefern wertvolle Rohstoffe

Auch das Wissen um die korrekte Entsorgung von Müll ist in Westösterreich mit 92 Prozent besonders hoch. Österreichweit stuften immerhin drei von vier Befragten Abfälle als wichtigen Teil einer ökologischen Kreislaufwirtschaft ein. „Vor sechs Jahren, als wir die erste Umfrage zum Thema Mülltrennung in Auftrag gegeben haben, stimmte nur rund die Hälfte der Österreicher dieser Aussage zu“, erklärt Veronika Wüster, Geschäftsführerin des VOEB, „das deutliche Plus von 37 Prozent freut uns wirklich sehr.“