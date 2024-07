Neues System gibt Bus und Bim Vorrang an Ampeln

So sperrig Name und Technik des neuen Systems C-ITS (übersetzt: kooperative intelligente Verkehrstechnik) sind, so einfach lässt es sich erklären: 200 Busse und Bims bekommen ein Modul eingebaut, 165 Ampeln auch. Diese Geräte kommunizieren dann über ein spezielles, starkes WLAN-Netz miteinander. Dadurch wird der öffentliche Verkehr an Ampeln bevorzugt, Busse sind dann pünktlicher. Außerdem weiß man immer genau, wo ein Fahrzeug gerade ist, wodurch Anschlüsse besser erreicht werden können und die Fahrplanauskunft genauer wird.