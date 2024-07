„Lola rennt“-Star Franka Potente wird 50

Zu dieser Zeit hatte Potente bereits erste Filmerfahrungen, studierte in München Schauspiel und absolvierte Seminare am Lee Strasberg Theatre Institute in New York. Die USA sollten für Potente auch langfristig zum beruflichen und privaten Lebensmittelpunkt werden. Nach dem Erfolg von „Lola rennt“ spielt sie u.a. mit Johnny Depp in „Blow“ (2001) und Matt Damon in „Die Bourne Identität“ (2002). Unzufrieden mit ihren Rollen drehte sie selbst den Kurzfilm „Der die Tollkirsche ausgräbt“, der bei der Berlinale 2006 uraufgeführt wird.