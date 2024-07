Madrid, Barcelona – nun aber doch wieder Hartberg

In Hartberg fühlt sich der ehemalige Großstädter (er spielte bei Red Bull in New York und bei St. Pauli in Hamburg) richtig wohl: „Ich kenne alles hier. Es ist eine kleine, ruhige Stadt. Ich wohne nur fünf Minuten vom Stadion weg, kann alles ohne Stress zu Fuß gehen.“ Momentan ist er noch alleine in der Oststeiermark: „Aber meine Familie kommt nach.“