Hitlergruß und Naziparolen in der Gesundheitskasse

Um 9 Uhr sturzbetrunken

Mit knapp drei Promille tauchte der Innsbrucker um 9 Uhr in der Früh sturzbetrunken bei seinem ÖGK-Termin auf. Dabei geriet der Mann in Rage, hob seinen rechten Arm zum Hitlergruß, skandierte „Heil Hitler“ und verkündete lautstark, dass man „alle Ausländer vergasen sollte“. An den Vorfall könne er sich nicht mehr erinnern. „Ich schäme mich aber dafür.“