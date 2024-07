Nachfrage nach E-Autos ebbt in der Steiermark ab

Lade-Problem hemmt Akzeptanz von E-Autos

Ein ganz wesentlicher Hemmschuh für die Massentauglichkeit von E-Autos ist nach wie vor mangelnde Lade-Infrastruktur – wie aktuell gerade wieder viele Steirer merken, die „elektrisch“ in den Urlaub fahren und teils stundenlang auf freie Ladestation warten müssen. „Außerdem braucht es endlich eine transparente Preisauszeichnung und ein einheitliches Bezahlsystem, derzeit haben wir ja einen ,Kartensalat‘“, sagt Peter Jagersberger vom gleichnamigen Autohaus, der übrigens demnächst Klaus Edelsbrunner nach 17 Jahren als Landesgremialobmann in der Sparte Fahrzeughandel ablöst. Und zu guter Letzt sind E-Autos derzeit wegen der gestiegenen Stromkosten wenig attraktiv. „Wenn man sein Auto nicht zu Hause laden kann, und das am besten mit PV-Strom, scheidet das E-Fahrzeug eigentlich aus“, so Jagersberger.