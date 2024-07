Salzburg sucht den Spartan-Race-Europameister

Spartan Race ist ein extremer Hindernislauf, bei dem vor allem Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination gefragt sind. Die Europameisterschaftsstrecke in Zell am See-Kaprun gilt mit 21 Kilometern, 30 Hindernissen und 2000 Höhenmetern als die härteste der Welt. Sie führt vom Maiskogel-Parkplatz in Kaprun, um den Klammsee, hinauf zur Dreiwallnerhöhe am Maiskogel und wieder zurück. Das Europameisterschaftsrennen findet am Samstag, den 7. September statt.