Alles hat ein Ende: Aus für Kult-Würstelbude

Sie ist schon ziemlich in die Jahre gekommen – aber Kult in der steirischen Landeshauptstadt: die beliebte Würstelbude auf dem Dietrichsteinplatz, gastronomischer Stammplatz etwa für die Rotkreuz-Sanitäter der Grazer Ortsstelle. Morgen ist ihr „letzter“ Tag: Die Betreiber kündigen auf Facebook an, das Jahrzehnte alte Standl abzureißen und ein neues aufzustellen: „Die Bude hat Geschichte gemacht!“ In der Zwischenzeit ist aber Betriebsurlaub bis 5. August, dann geht es am selben Standort weiter.