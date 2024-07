Horror-Bilder: 500 Hasen und Hühner abgenommen

Ingrid und Michael Stracke, steirische Paradetierschützer, haben leider schon viele Horrorszenarien gesehen – aber so etwas entsetzt auch sie maßlos: „Der Amtstierarzt rückte zu einem Kleintierzüchter in Graz-Umgebung aus“, so das Paar. Er hätte horrende Umstände vorgefunden: „Dreck, Ungeziefer, Müll überall. Käfige waren teils so hoch mit Exkrementen gefüllt, dass Tiere oben am Gitter angestoßen sind.“