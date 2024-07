„Schlager sind für mich die reinste Popmusik“

Des Teufels Werk: An der KI führt kein Weg vorbei

Neue Musik zu schaffen, ist heute so einfach wie nie. Die größte Sorge der Musikurheber ist es, dass KI-generierte Musik in vielen Bereichen die menschlich gemachten Songs ersetzen und den Markt mit Masse überschwemmen wird. Hits auf Knopfdruck. Ist damit ein ganzer Berufsstand in Gefahr? „An der KI wird kein Weg vorbeiführen. Ich werde damit unterstützend arbeiten, auch wenn ich dem Teufel dabei in die Augen schaue.“ Warum? „Weil eine ganze Berufsgruppe ausgerottet werden könnte. Ich vergleiche es mit der Fotoentwicklung. Seit der Digitalisierung sind alle Geschäfte weg. So wird es auch in meiner Branche viele persönliche Schicksale geben“. Für sich selbst sieht der zweifache Familienvater nicht schwarz, denn: „Ich bin der KI voraus, weil ich mit Herz schreibe und komponiere, und das wird die KI niemals können. Aber wer weiß, was in zehn Jahren sein wird.