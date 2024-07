In der Hollywood-Liga hat die Banane jetzt ein „K“

Am selben Tag tritt der Ötztaler Alessandro Schöpf (30) mit Vancouver Whitecaps in St. Louis an. Österreichs Euro-Torschütze 2016 (gegen Island) läuft’s recht gut. Auch wenn er bei der 1:3-Niederlage in Portland Gelb-Rot sah und so gegen St. Louis City (4:3-Sieg) gesperrt war. Bei den Auswärtsspielen in Minnesota (3:1-Sieg) und Montreal (1:1) war Schöpf wieder von Start weg dabei. Seine Mannschaft ist in der Western Conference als Sechster auf Playoff-Kurs, zumal man zwei Spiele weniger als die Konkurrenz hat.