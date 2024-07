Wie die eigenen vier Wände leistbar werden sollen

84 Millionen Euro – so viel entfällt auf beispielsweise auf Tirol von der bundesweiten „Wohnbaupaket-Milliarde“. In erster Linie möchte die Tiroler Landesregierung damit die eigenen vier Wände für die Bevölkerung finanzierbarer machen. 54 Prozent seien schon im Eigenheim – nun sollen auch die Jungen darauf eine Perspektive bekommen. Neben neuen Wohnungen fließt das Geld auch in eine Sanierungsoffensive (dafür gibt es 15 Millionen Euro) sowie eine Zinsstütze für Kredite.