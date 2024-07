Wer hat ein Herz und Platz für diese Tierchen?

Terrier-Mischling Timmy (8) ist ein energiegeladener Hund, der viel Bewegung und mentale Stimulation benötigt. Aufgrund seines stark ausgeprägten Jagdinstinkts jagt Timmy Katzen und kleinere Tiere, daher vermitteln wir nur in einen Haushalt ohne andere Haustiere. Er bevorzugt ein ruhiges und liebevolles Umfeld. Am besten wäre Timmy in einem Haushalt ohne kleine Kinder aufgehoben. Der tolle Bub braucht eine klare und konsequente Führung, um sein Verhalten in geordnete Bahnen zu lenken. Der Besuch beim Hundetrainer lohnt sich bestimmt. Es wäre ideal, wenn seine Besitzer über Hundeerfahrung verfügen und bereit sind, ihm die notwendige Anleitung und Training zu bieten. Er fühlt sich in einer ruhigen und stressfreien Umgebung, abseits vom Stadttrubel, am wohlsten.