Jahrhunderttalent erfüllt sich mit 20 großen Traum

Geburtstag: 6. Juni 2004

Geburtsort: Villa Ocampo in Argentinien

Wohnort: Graz und Leibnitz

Sportart: Leichtathletik, 110 Meter Hürden

Verein: SU Noricum Raiba Leibnitz

Beruf: Heeressportler

Erfolge: U20-Europameister in Jerusalem (2023), Sieg bei der Balkan-Meisterschaft in Izmir (2024), Halbfinale bei der EM in Rom (2024), Fünfter bei der U20-WM in Cali (2022), mehrere Rekordleistungen, weltweite Bestleistung (13,11 Sekunden) in der U23 für das Jahr 2023