Das schönste Geschenk kommt erst nach Olympia

Bis zum Traum von Olympia erlebte Tanzer aber auch harte Jahre voller Leiden. „Ich hatte schon drei Kreuzband-OPs, die erste haben sie leider verpfuscht. Während Corona ist mir der Meniskus steckengeblieben. Da war ich mir nicht sicher, ob ich jemals wieder schmerzfrei werde“, erzählt das Leibnitzer Vereinsmitglied. Und führt weiter aus: „Seit eineinhalb Jahren laboriere ich an einer Hüftverletzung, damit kann ich auch nicht so trainieren, wie ich das will.“ Sie hat aber durchgebissen. Nach Olympia steht dann allerdings eine Operation an. Ob sie danach ihre Karriere beendet, steht noch in den Sternen. „Ich weiß nicht, was passiert. Es kommt auch darauf an, wie die Operation verläuft, wie es dem Körper danach geht. Was ich weiß: Ich hab noch unglaublich viel Lust auf Judo.“