Motorradfahrer tot, Frau am Sozius schwer verletzt

Am Sonntagvormittag waren der 56-jährige Motorradlenker und seine Frau (55), beide aus der Slowakei, auf der B 97 von Murau in Richtung St. Georgen am Kreischberg unterwegs. „In einer Rechtskurve kam das Motorrad auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern“, schildert die Landespolizeidirektion den Hergang des schlimmen Unfalls.