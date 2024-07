ELF-Besucher glühten derweil an anderen Orten vor

„Wir haben über die Festival-App die Mitteilung erhalten, dass das Gelände später als geplant öffnen wird, wegen Schlechtwetters. Bis es soweit ist, bringen wir uns einfach in der Innenstadt schon in Stimmung“, erzählte Lisa aus Salzburg. So wie sie und ihre Freundinnen waren auch etliche andere Electric-Love-Tagesgäste von den Veranstaltern angehalten, auf keinen Fall vor 20 Uhr zum Festivalgelände anzureisen. „Die Sicherheit der Besucher und auch unserer Crew hat höchste Priorität. So eine Verschiebung des Ablaufs und auch die Räumung des Campingplatzes gehen immer mit viel Aufwand einher. Aber wir gehen da keine Risiken ein“, sagte ELF-Boss Manuel Reifenauer.