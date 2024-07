Radfahrerin krachte in rückwärts fahrendes Auto

Die 23-jährige Österreicherin fuhr am Freitag kurz vor 12.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der L233 von Oberperfuss kommend in Richtung Sellrain. Auf einem engen Teilstück kam der Frau ein Fahrzeug entgegen. „Die Lenkerin hielt ihr Auto daher an und setzte langsam zurück“, heißt es seitens der Polizei.