Naherholungsgebiet vor dem Kahlschlag gerettet

In große Gefahr geraten war der beliebte und ökologisch sehr bedeutende Buchenwald in Haag im Bezirk Amstetten zu Beginn des Vorjahres. Damals waren Pläne zur großflächigen Rodung des Naturjuwels durch den Grundbesitzer an die Öffentlichkeit gelangt. Hintergrund der Maßnahme sollen Haftungsfragen gewesen sein. Sind die meisten Bäume gefällt, droht schließlich kein Risiko mehr durch herunterfallende Äste oder umstürzende Stämme.