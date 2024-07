Ausstellung für Sepp Forcher am Glockner eröffnet

Steine von vielen Gipfeln

Einen Teil der nun ausgestellten Stücke hat die GROHAG aus dem Dorotheum, wo im Vorjahr zahlreiche persönliche Gegenstände aus dem Nachlass versteigert worden sind. So sind beispielsweise einige Steine zu sehen, deren Bedeutung sich auf den ersten Blick nicht unbedingt erschließt: Von jedem Berg, den er bestieg, pflegte der Alpinist nämlich einen Stein mit nach Hause zu nehmen und sie in Erinnerung an den bezwungenen Berg bei sich im Garten zu einem stillen Monument zu vereinen. Einige Steine von Forchers Lieblingsplätzen werden in der Ausstellung präsentiert.