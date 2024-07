Autofahrer kollidierte beim Abbiegen mit Radfahrer

Ein 22-jähriger Afghane fuhr mit seinem Fahrrad in der Fürstenallee. Als ein 39-jähriger Ungar mit seinem Pkw auf der Nonntaler Hauptstraße an der Kreuzung links in die Fürstenallee einbiegen wollte, kollidierte er mit dem entgegenkommenden Radler. Der Afghane kam zu Sturz und musste von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.