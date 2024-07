Beste Passmaschine Europas boxte letzten Frust weg

Kevin Stöger war vor der EM die am intensivsten diskutierte Personalentscheidung von Österreichs Teamchef Ralf Rangnick. Viele Experten und Fans verstanden nicht, warum es der Mittelfeldspieler nach einer überragenden Saison mit Bochum nicht in den Kader schaffte. Schließlich war der Oberösterreicher bei den Schlüsselpässen (127) und bei den vorbereitenden Aktionen für Torschüsse (231) der beste Spieler in den Top 5-Ligen Europas. Dazu hatte er als Bochumer Relegations-Superheld eine megabreite Brust.