Türkei-Fans machten in Salzburg die Nacht zum Tag

In Salzburg gab es in der Innenstadt ein Autokorso samt Hupkonzert. Auf den Straße herrschte reges Treiben, die Polizei musste beim Franz-Rehrl-Platz aufgrund zu vieler Menschen sogar kurzfristig absperren. Weiter geht das Turnier für die Türken am Samstag. Dann kommt es in der Runde der letzten acht zum Duell mit den Niederlanden.