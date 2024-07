„Rakete“ ist weg – geht noch ein weiterer Stürmer?

Der Beginn war vielversprechend: Er kam, sah und traf! Szymon Włodarczyk stellte sich vor einem Jahr gleich mit einem Dreierpack im ersten Cup-Spiel vor. In der Meisterschaft ließ es der polnische Lulatsch ebenfalls krachen: Vier Treffer in den ersten fünf Runden. Die Fans waren entzückt vom Stürmer, der um etwa 2,2 Mio. Euro von Górnik Zabrze geholt worden war. Doch in dieser Tonart ging es nicht weiter. Die Tore blieben aus, der Platz in der Startformation war bald futsch. Der Hüne wirkte in der Offensive der Ilzer-Truppe immer öfter wie ein Fremdkörper, Sturms Spielanlage und Włodarczyk – das schien einfach nicht zu passen. Nach der Torlawine zu Beginn begann die Dürrezeit, lediglich ein Liga-Treffer kam noch hinzu.