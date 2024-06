Kletterer stürzt ins Seil ab, verletzt sich schwer

Schwere Verletzungen am Fuß und an der Hand

Er fiel vier Meter in das Seil, wobei er sich schwere Verletzungen am linken Fuß und an der rechten Hand zuzog. Sein Partner konnte ihn sichern und so Schlimmeres verhindern. Dieser war es auch, der den Notruf absetzte. Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber geborgen und in das Krankenhaus St. Johann gebracht.