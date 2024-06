„Danke, Peter Alexander! Er hat mir viel gegeben“

„Für diese Revue habe ich den Segen von oben“

In der fast ausverkauften Peter-Alexander-Revue will der Steirer nicht nur singen, sondern am Geburtstag des großen Entertainers Geschichte erzählen. Und diese gibt es in St. Wolfgang in Hülle und Fülle. Hier drehte Peter Alexander gemeinsam mit Waltraud Haas 1960 die Musical-Komödie „Im weißen Rössl“.