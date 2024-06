Landesrechnungshof soll Brucker Finanzen prüfen

Die Meldung kam am Abend des 18. Juni: Bruck an der Mur muss eine Haushaltssperre einführen, damit die Stadt nicht in die Zahlungsunfähigkeit schlittert. Alle Zahlungen, die nicht vertraglich fixiert sind, werden gestoppt. Schon in den Jahren und Monaten davor war die enge finanzielle Lage immer wieder ein Thema in der Brucker Politik – so warf etwa die SPÖ ihren Finanzstadtrat aus der Fraktion.