Steirer wehrten sich gegen Kompostanlage im Wald

Es mutet schon ein wenig komisch an, dass offenbar niemand in der beschaulichen Siedlung in Aibl bei Eibiswald von den Plänen, im angrenzenden Wald eine mehrere tausend Quadratmeter große Kompostanlage zu errichten, gewusst hat oder informiert wurde. „Es war ein reiner Zufall“, erzählt Werner Konrad, jener Anrainer, der mit 200 Meter Luftlinie der Anlage am nächsten gewesen wäre.