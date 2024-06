Von Pkw niedergefahren: Fußgängerin (69) gestorben

Wie berichtet, wollte die Pensionistin am vergangenen Samstag die L 54 in Pischelsdorf überqueren. Zwei Moped-Lenkerinnen hielten an und signalisierten, dass sie gehen könnte. Doch auf einmal kam ein Rumäne (28) mit seinem Wagen daher, fuhr an den Mopeds vorbei und erfasste die 69-Jährige mit voller Wucht!