Das sind die schönsten Maibäume Tirols!

Geschmückt & formschön

Auch in Waidring am Fuße der Loferer Steinberge hat man allen Grund zum Feiern: Der mit drei Fichtenkränzen, einer Fichtenzweiggirlande und zahlreichen Maibaumtafeln bestückte Baum, den die Burschen der Landjugend in die Senkrechte hievten, beschert der Strubtaler Gemeinde den 2. Platz mit 100 Liter Stiegl-Bier.