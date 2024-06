Darum schlägt Sturms Neuer auch leise Töne an

Vor etwas mehr als einem Jahr blühten sie – die „Lilien“. Am 19. Mai 2023 fixierte Darmstadt („Die Lilien“ genannt) den Aufstieg in die Deutsche Bundesliga. Mittendrin im Jubelmeer: Sturms neuer Linksverteidiger Emir Karic. „So etwas bleibt in Erinnerung“, kann der Linzer trotz des sofortigen Abstiegs seiner Darmstädter nach nur einer Saison ein positives Fazit nach seinem Deutschland-Abenteuer ziehen. „Ich war drei Jahre dort, hab 85 Spiele für den Klub gemacht, 27 in der Bundesliga. Ich habe es sehr genossen.“