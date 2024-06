Salzburgs neuem König fehlte nur die Krönung

Diesen Tiefschlag steckte die Truppe von Trainer Christian Schaider aber bestens weg. Am Ende fuhren sie souverän den Titel in der Westliga ein. Das imponierte auch Obmann David Rettenbacher. Obwohl Salzburgs neue Könige am Ende ohne ihre Krönung blieben: „Der Druck bei der Austria ist immer hoch, in der vergangenen Saison sicher besonders. Die Jungs haben immer top abgeliefert. Das ringt mir großen Respekt ab.“