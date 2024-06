Ecker: „FPÖ-Landbauer steht auf der Öffi-Bremse“

Er eröffnet ausgebaute Bahn(teil-)strecken der Pottendorfer-Linie, kündigt moderne Pendlergarnituren an, rettet historische Bahnen wie den Ötscherland-Express und nimmt Park-&-Ride-Anlagen in Betrieb. Landesvize Udo Landbauer (FPÖ) scheint als zuständiger Landesrat den Öffi-Ausbau zu forcieren. Doch Georg Ecker von den Grünen sieht das anders.

Kritik an der Öffi-Bilanz

Wie gut ist die Öffi-Bilanz der FPÖ tatsächlich? Ecker: „Die Freiheitlichen stellen sich dar, als würde wegen ihrer Arbeit mehr in Öffis investiert. In Wirklichkeit sind die Weichen für die aktuellen Investitionen bereits früher gestellt worden.“