G7-Kontrollen legen Brenner lahm: 2 Stunden warten

Die Grenzkontrollen anlässlich des G7-Gipfels in Süditalien waren am Samstag auch am anderen Ende des Landes deutlich spürbar: Wer über den Brennerpass in Tirol nach Italien reisen wollte, brauchte am Samstag viel Geduld. Zwischenzeitlich ging auf der A13 so gut wie gar nichts. Auch auf anderen Routen in Österreich war der Verkehr mehr als zäh.