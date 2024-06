Im Paket fehlt der Trainer

Gefühlt verging in den letzten zwei Wochen kein Tag, an dem sich Zweitligist Stripfing nicht mit einer Neuverpflichtung oder Vertragsverlängerung zu Wort (und Bild) meldete. Teil der Strategie von Sportdirektor Alex Grünwald, der seine Abschlüsse nicht im Paket präsentieren wollte, sondern einzeln und regelmäßig, um das bescheidene Interesse am Klub aus der kleinen Weinviertler Gemeinde zu erhöhen. Ist zumindest ein Versuch.