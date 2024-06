Almtour am Gaisberg in den Kitzbüheler Alpen

Im Bereich „Plattlhof“ folgen wir nicht rechts dem bezeichneten Steig zur Bärstättalm, sondern bleiben am Fahrweg, gehen am Plattlhof vorbei und weiter zur schmalen Asphaltstraße. Auf der wandert man in den Wiesen in angenehmer Steigung gemütlich empor, in einer Rechtskehre heißt es links auf den breiten Fußweg zur Bärstättalm wechseln. Der verwandelt sich bald in einen Steig und zieht im abschüssigen Hang – zunächst im Wald – dahin.