ÖVV-Frauen stehen bei Nations Cup im Viertelfinale

Die verletzungsbedingt in ungewohnter Aufstellung angetretenen Männer-Teams feierten in Lettland ebenfalls einen Auftaktsieg. Timo Hammarberg/Moritz Pristauz sowie Christoph Dressler/Philipp Waller wiesen Portugal mit Zweisatz-Siegen 2:0 in die Schranken. Der Aufstieg könnte am Freitag gegen Spanien, das Portugal unterlag, fixiert werden.