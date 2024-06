Airpower: Top-Pilotin im Anflug

Offiziell wird das Programm der Airpower 2024 erst am Freitagvormittag präsentiert, in diversen Internetforen sowie in Kalendern verschiedener Kunststaffeln sickerten aber bereits Details durch. Und die werden Fan-Herzen der Luftfahrt höher schlagen lassen, vor allem jene von Militärfliegern. Denn wie die „Krone“ erfuhr, wird erstmals in Österreich eine US-amerikanische F-35A im steirischen Luftraum eine Show abziehen. Im Cockpit nimmt dafür die bekannte Pilotin Melanie „Mach“ Kluesner Platz.