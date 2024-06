Endspurt: Vorhang auf für saniertes Theater

14,5 Millionen Euro wurden investiert: Architekt Peter Übersberger hat sein ganzes Herzblut in dieses Projekt gesteckt. Sein besonderer Stolz: Ein hell gestaltetes Foyer mit Galerie, überwiegend in weiß gehalten. Im Theatersaal selbst hat er sich an die Farben des eisernen Vorhangs gehalten – einem Kunstwerk von Wolfgang Hutter.