Bein durchbohrt: Landwirt von Kameraden gerettet

Ein besonders dramatischer Rettungseinsatz forderte die Feuerwehren Samstagabend in Windigsteig im niederösterreichischen Bezirk Waidhofen an der Thaya. Denn in diesem Fall mussten die Florianis dem eigenen Kameraden zu Hilfe eilen. Der 32-Jährige war bei einem Arbeitsunfall auf seinem Hof schwer verletzt worden.