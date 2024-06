Workshop Ischgl: Die Kunst, etwas Neues zu denken

Sie haben als Ischgler Hotelier und Tourismus-Visionär mit Ihren Ideen und Veranstaltungen oft dafür gesorgt, dass sich die Gemüter im Paznaun erhitzten. Warum wurden nur wenige Ihrer kreativen Ideen umgesetzt?

Es ist nicht einfach, innovative Ideen zu realisieren. Und ich rechne nicht damit, dass alle umgesetzt werden. Dafür ist meine Angebotspalette auch zu groß. Auch wenn man sich in Geduld üben muss, sollte man immer wieder neue Konzepte ausarbeiten und vorstellen. Viele Ideen, wie beispielsweise das Gipfeltreffen „Message from the Mountains“ oder die Popkonzerte auf dem Berg wurden ja umgesetzt. Allerdings traten zu Beginn keine Sänger aus Österreich, sondern internationale Superstars auf.