Mr. „Millionenshow“ Armin Assinger feiert 60er

Des is’ mir ja schon fast zu deppert. Wegen des 60er so ein Theater zu machen“, lacht Assinger, als die „Krone“ ihn anlässlich seines Jubeltages für ein Gespräch erreicht. In den letzten Tagen gab er ein Interview nach dem anderen – der Ex-Profiskirennläufer, der einst vier Weltcuprennen gewann und Co-Kommentator bei alpinen Sportübertragungen im ORF und vor allem als Moderator der „Millionenshow“ zur TV-Legende wurde. „Das ist die Medaille, die mir im Skisport verwehrt geblieben ist“, so der in Graz geborene und in Kärnten aufgewachsene Publikumsliebling.