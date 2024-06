Kuchl schoss sich mit 12:1-Packung für Finale warm

Schon zur Pause führte der Leader 6:0, erst in Minute 89 gelang Henndorf das Ehrentor durch Schwarz. Die Wallerseer nahmen bereits zum Seitenwechsel einen Vierfachtausch vor, schonten die Gelbvorbelasteten fürs Saisonfinale und Derby gegen Kuchl-Verfolger Seekirchen. Kuchl hat indes den unangenehmen Gang nach Siezenheim vor der Brust, will dort alles klar machen. „Es ist prinzipiell schon nicht leicht, in der letzten Runde den Titel klar zu machen“, ist sich Hofer bewusst.