„Kuhle Milch“ sammelt Geld für bedürftige Kinder

Wie steht es um die Milch in Tirol? 63.000 Tiroler Milchkühe geben in 7900 Nebenerwerbsbetrieben und 7400 Haupterwerbsbetrieben durchschnittlich 6580 Liter Milch pro Jahr. Ergibt also in Summe 414.540.000 Liter Milch pro Jahr in Tirol. Bei 771.304 Tirolerinnen und Tiroler wären das für jeden Tiroler 537,45 Liter im Jahr, also eineinhalb Liter pro Tag (!) – natürlich nicht nur in Milchform, sondern auch in Käse, Joghurt und so weiter. Ganz schön viel regionales Kalzium!